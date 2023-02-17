新北市長侯友宜（中）17日前往中和福和宮參拜時表示，任何人不分彼此族群，只要有心為國家人民做事都是好的。（范揚光攝）

新北市長侯友宜（中）17日前往中和福和宮參拜時受到支持民眾歡迎，針對何時表態爭取黨內提名參選總統，侯友宜僅說現在最重要的就是把握當下，全力推動市政建設。（范揚光攝）

新北市長侯友宜今(17)日前往中和廣濟宮、福和宮參拜，有民眾在街頭捕獲野生市長，激動又熱情向前合照，廟方也在致詞時高喊要市長邁向總統大道，侯回應「謝謝支持，他們的奉獻讓地方更好」。

侯友宜表示，媽祖一直以來是他強而有力的心靈寄託，這次懷著感恩的心來到這裡，主要祈求這塊土地風調雨順。特別感謝廟方在董事長游炎川的帶領下，投入許多公益慈善、弱勢族群的關懷，還有廣大的信眾朋友給我們滿滿的支持。

游炎川致詞時不忘高喊，「我們要一起為侯市長加油，讓他邁向總統府大道」，輪到一旁里長謝森儒時也強調，「讓他好好去選總統」，迎來台下鼓掌喝采。

對於廟方熱情支持他選總統，侯淡定回應，董事長跟里長都一起打拚的好夥伴，他們每天做的事情也都是中和人最關心的事，感謝他們的奉獻讓這個地方更好。

媒體追問，市長表態選總統的時間點是4、5、6月哪一個，他說現在最重要的是當下，讓新北市未來大小事都能如火如荼的進行，提到中和有灰磘、萬大中和樹林線，還有很多的都市更新等我們去解決，還有新的里長也要齊心努力、往前邁進，讓環境更好。