雲品2023年1月自結合併營收2.75億元，月增3.38％、年增達32.68％，改寫歷史次高。公司表示，主要受惠邊境解封及春節連假加持，使台北君品酒店國際旅客回流約5成，日月潭雲品酒店住房維持穩健，餐飲亦受惠大型外燴、婚宴、尾牙等活動需求復甦。

展望後市，雲品將透過台北君品和日月潭雲品營運復甦與館外宴會餐飲、委託經營管理事業受理，持續創新優化營運動能。日月潭雲品將於3月5～17日閉館大型裝修，調整遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，預計6月後全數完工，提供更頂級的服務享受。

雖然日月潭雲品裝修將影響營運，但台北君品受惠邊境解封，住房業務可望持續好轉。雲品指出，據觀光局統計，疫情前港澳客占北市觀光觀光旅館住房率近10％，隨著港澳客來台自由行將自20日起解禁，對台北市觀光旅館住房將是一大正面助益。

而台北君品疫前港澳客占比達約25％、周末假日甚至高達60％，雲品看好港澳客來台自由行解禁，將有助帶動台北君品住房表現。對此，將對港澳客群推廣結合五星飯店、米其林三星與VANTEL露營車包套的獨家住房方案，從過去的「自助行」轉型為「自駕行」。

餐飲方面，雲品採取多方進擊策略，春節後尚有春酒及去年遞延辦理的婚宴場次將持續辦理，包括淡水「嘉廬」、桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」、台北茹曦酒店等均穩定接單，將對疫後營運復甦力道帶來正面助益。

同時，雲品聯手總太規畫的台中水湳圓觀（Palazzo Colonna）將於5月加入營運，目前訂單已接到年底。雲品指出，「君品Collection」宴會平台委託經營與直營宴會廳總桌數達900桌，在疫情趨緩與今年好日子天數多達90多天助攻下，全年婚宴接單量成長可期。