DoorDash與優步UberEats等競爭對手都受惠於這場大流行病帶動的外送需求。隨著疫情持續緩解、人們重返正常生活，為了維持用戶的下單習慣，這些外送平台常常提供一些優惠措施與免費服務，這些策略顯然相當成功。

DoorDash公布去年第四季度營收較前年同期大幅成長40%，為18.2億美元，優於市場預期的17.7億美元。第四季訂單量暴增27%，達到4.67億單。

惟淨損達6.42億美元，相當於每股虧損1.65美元，遠超出前年同期的淨損1.55億美元、每股虧損45美分，因納入去年11月初宣布的股票分紅方案及裁員計畫的相關費用。

DoorDash預期2023年總訂單額（所有app訂單和訂閱費的總價值）將介於600億～630億美元，較2022年的534億美元大幅成長。該公司並預期全年經調整後息稅折舊與攤銷前盈餘（EBITDA）介於5億～8億美元，遠超出分析師預期的5.918億美元。

CFRA Research資深股票分析師Angelo Zino表示，在非餐廳類外送事業規模不斷擴大帶動下，DoorDash正持續擴張在美國的市占版圖。此外，DoorDash核心的餐飲外送業務訂單持續增加，在宏觀趨勢變得更具挑戰性之際，凸顯出其用戶的「黏著度」。

DoorDash並宣布Ravi Inukonda為新任財務長，於3月1日起生效。現任財務長Prabir Adarkar則將接替即將退休的Christopher Payne擔任營運長。