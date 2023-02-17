在香港上市的大陸金融企業華興資本控股今（17日）股價一度腰斬5成，創下史上新低，會出現如此劇烈走勢的原因在於，公司創辦人包凡突然失聯，華興資本也證實無法與包凡取得聯繫，外傳包凡是因為與華興資本前董事長叢林在船舶租賃業務上有違規行為，遭帶走配合調查。

新浪財經報導，包凡是大陸創投圈知名人物，於2005年創辦華興資本，隨後參與多起併購案聲名大噪，甚至擁有「併購大王」稱號，旗下業務包括投資管理、私募、證券及財富管理等金融業務。

目前包凡是華興資本實際控制人，擁有近6成的持股，因此當失聯消息一出，馬上引發華興資本股價崩跌，最慘重挫5成，盤中跌幅縮小至3成左右，原本股價落在10港元左右，今天一度僅剩5港元。

外傳，包凡是和華興資本前董事長叢林，在船舶租賃業務上的有違規行為，因配合調查被帶走，但詳細狀況仍有待官方單位出面說明，華興資本的聲明也未說明原因，僅強調目前確實無法與包凡取得聯繫。