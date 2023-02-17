周日（2月19日）迎來「雨水」，是24節氣中的第2個節氣，意味當天如下雨則會是豐收的好兆頭，《科技紫微網》運勢專欄分享「雨水」節氣當天生肖雞財運超級旺，不論是購買彩券或股票投資都可獲得好表現，另外也分享「雨水」節氣當天的3個事項，包括防寒，萬物添新和接福接壽。

1、生肖雞德福

生肖雞在「雨水」這段時間財源大開，可購買彩券來試試手氣，另外股票投資該出手時就出手，都可獲得很好的結果，可好好把握。

2、防寒

在「雨水」節氣之後，氣溫仍低，然而空氣中水分增加，使得寒中帶濕，這種濕寒對人體的內臟和關節影響很大，所以，雨水養生最重要的一點便是防寒，只要在生活中做到以下3點，就能平安度過。

●切勿過早脫去外衣。

●年老體弱者勿用冷水。

●洗頭之後應及時吹乾頭髮。

3、萬物添新

在民間，「雨水」有祥瑞之意，也有生的希望，雨水的清洗會讓平靜的生活增添幾許詩意，也代表著草木都將從地上冒出，因此雨水象徵生命力、新生。

4、接福接壽

「雨水」節氣中最重要習俗就是接壽，主要是由女婿送禮給岳父、岳母過節，送的禮品則通常是兩把籐椅，上面纏著紅帶，稱為「接壽」，如是新婚女婿送禮，岳父、岳母還要回贈雨傘，意思是讓女婿出門奔波時能遮風擋雨，也有祝願女婿人生旅途順利平安之意謂。