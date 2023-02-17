台南市議會今天聚焦討論九崴天然氣發電廠設廠不當，舉手表達反對設置立場。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲強調「市民反對，我們就反對」的立場。(曹婷婷攝)

國民黨市議員李中岑要求黃偉哲承諾不讓九崴天然氣發電廠設置。(曹婷婷攝)

台南市議會第4屆第1次臨時會今天閉幕，議員不分藍綠、黨派一面倒質疑九崴天然氣發電廠選址不當，要求市長黃偉哲須明確表達立場。黃偉哲強調，民意反對，市府絕不會發照，議長邱莉莉當場裁示表決，議員全數舉手表決反對，台南市議會決議堅決反對於現址設置九崴天然發電廠。

九崴天然氣發電廠計畫落腳安定區與安南區交界處，緊鄰台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心等重要建設，且距電廠800公尺處規畫1500戶社會住宅預定地，廠址周邊5公里有12萬人口，挨批選址錯誤，逾萬人連署要求遠離居民生活圈。

安南區無黨籍市議員邱昭勝提案「九崴天然氣發電廠選址不當，建請市府不同意設置」，他指出，多數民眾與民代都表達強烈反彈也出面抗爭，要求黃偉哲須表態，副議長林志展表明若此案通過將辭職，市長要不要辭職？黃偉哲說，地方有意見，無法達成共識，市府不會同意發照，就事論事，不需要拿市長辭不辭職來當籌碼。

國民黨議員蔡育輝質疑，人口集中區設置九崴發電廠不妥，要求另覓新址，如通過此案一定引發抗爭；李中岑追問如環評通過，市府能展現魄力嗎？黃偉哲承諾，市長跟市民站在一起，「市民反對，我們就反對」。林燕祝說，九崴現只剩環評還沒過，2月23日還要開說明會跟地方溝通，如地方同意，市府就同意嗎？要市府不能欺騙台南市民。

民進黨議員陳怡珍說，民意不支持九崴，1月19日舉行記者會說明台南市政府會與市民站在一起，希望市府能堅持這個立場。陳碧玉說，九崴選址不當，她接獲許多民怨離住宅區太近，南科需要用電是事實，但民怨也是事實，要求需重新評估選址。

由於議員踴躍發言且一面倒表達民意反對心聲，邱莉莉裁示舉手表決做成大會決議，現場所有議員一致舉手反對九崴於現址設廠，邱莉莉說，除了不同意九崴於現址設廠，日後選址也須經公聽會討論。經發局表示，市府將與所有市民站在同一陣線，在中央與地方沒共識前，不會審查九崴電廠開發案。