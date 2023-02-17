一代男神劉文正日前驚傳過世，但在前經紀人夏玉順一度證實又自曝「還在人間」的說法下，讓劉文正在媒體上可說是「死而復生」，不少粉絲都白流了眼淚。對此，過去曾和劉文正合作的73歲藝人「娃娃」潘迎紫也罕見在臉書說重話，建議夏玉順應該要去看醫生。

劉文正移居美國30多年，多年來關於他的死訊或傳聞不斷，都靠夏玉順受訪澄清，近日，夏玉順突表示劉文正已於去年底過世，死因是心肌梗塞，讓過去愛徒方文琳、伊能靜等人第一時間聽聞都紅了眼眶，沒想到不到24小時，夏玉順說法大反轉，稱劉文正確實因為心肌梗塞送醫，但已經恢復健康，更稱劉文正目前狀態「非常的好」，是因為有人要求他復出，才不得不說謊假死。

劉文正一度傳出烏龍死訊。（圖／中時資料照片）

夏玉順透露，大陸有人捧了20億邀請劉文正在當地開巡演，但早就淡出螢光幕多年的劉文正沒興趣，他才出此下策。聞此，張小燕、李明依等人都忍不住開轟夏玉順，第一時間曾在臉書悼念劉文正的潘迎紫，先前表示會替劉文正點燈，祈願他「一路好走、離苦得樂」，得知被騙也罕見開砲。

潘迎紫發文。（圖／翻攝自潘迎紫臉書）

潘迎紫寫下：「拿劉文正的生死愚弄大家，我想，夏玉順先生需要去看醫生了！」，網友回應：「這樣的人真的沒有資格叫『經紀人』，很缺德」，潘迎紫回應：「以後他講話沒人會相信了」，其他人說：「要不要建議他去醫院全身檢查一下，是不是有帕金森氏症」，潘迎紫表示：「訛稱別人已去世，是不道德的事！」、「回頭想想，劉文正平安，那比什麼都好！」