桃園市議長邱奕勝姪子、曾任市長張善政競選青年發言人的邱繼泰（中）今天宣布參選桃園市第6選區立委。（賴佑維攝）

桃園市議長邱奕勝姪子、曾任市長張善政競選青年發言人的邱繼泰今天宣布參選桃園市第6選區立委。邱奕勝、桃園市9名議員前往支持。邱繼泰表示，將以「青力親為新泰度Go Taiwan」為主軸，爭取國民黨提名參選。

邱繼泰今天在八德區宣布參選桃園市第6選區包含八德區、大溪區、復興區、中壢區華勛12里，邱奕勝及國民黨籍議員梁為超、楊朝偉、朱珍瑤、李柏坊、葉明月、吳嘉和，無黨籍議員李家興、謝美英、段樹文等民代及里長、地方社團領袖等前往支持。

邱奕勝表示，桃園要進步，市政要安定，除了傑出的議員、認真的里長還不夠。他痛批，中央連雞蛋都處理不好，且高房價不是用補貼就能解決年輕人住宅問題。而大家都希望桃園會更好，應該要有認真年輕的立委。邱奕勝強調，看邱繼泰長大，也在服務處歷練過，若大家願意給他機會，一定能為地方做更多事情。他說，不吃萊豬、穩定電價需要立委支持，讓里長、議會、立院連成一線，也會遵照國民黨競選機制參加初選。

邱繼泰則說，將全力以赴讓鄉親認同，爭取國民黨提名。他說，這些年來在議長服務處擔任祕書，去年市長選舉時擔任參選的張善政發言人勤走地方。邱繼泰表示，這7年來，台灣目前面臨青年低薪、、物價飆漲、兩岸現況影響兵役問題。這次決定參選立委，不僅代表青年一肩扛起責任，更要努力改革，為地方爭取福利與建設，達成中央、市府、議會連成一線，因此他以「青力親為新泰度Go Taiwan」顧台灣為競選主軸，相信有大家全力相挺，團結努力一定能贏得最後勝利，

因邱繼泰16日在臉書發文力挺羅智強台北市大安選區立委，邱受訪說，羅智強的韌性不是為自己，如之前的行腳是為國民黨、全台灣行走，無私讓人敬佩。