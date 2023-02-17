綽號「阿邦師」的李正邦因販賣假貨被告詐欺遭判3年半，但是因罹患腫瘤在2021年遭監獄拒絕收容，出獄後竟然上網從事網拍，還引發地檢署及警察單位遭到監察院糾正的風波，但阿邦師在去年12月31日因病過世，高雄地方法院對他另涉違法著作權法案裁定公訴不受理。

李正邦此前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑3年6月確定。但李正邦於2020年9月30日入監服刑，他於2021年10月7日就向高雄第二監獄以罹患癌症為由，拒絕服刑。

但事後監察院卻查出，據醫院之病歷資料顯示，李員自109年9月經醫師開立診斷書後，手術日期因疫情自110年4月至同年10月一再展延，顯無急迫性，執行檢察官卻未本於權責妥予查明停止執行原因是否消滅，致使李員在拒絕收監後，仍持續透過網路直播販賣商品牟利，直到周刊媒體大幅報導後隔日才通知李員到案說明，裁定入監執行，有損檢察機關聲譽，亦有違失，因此遭到糾正，一度引起軒然大波。

當時檢察官依照「法務部矯正署高雄第二監獄拒絕收監評估單」，依監獄行刑法第13條第6項規定，於10月8日釋放李正邦並責付家屬。

但事後李正邦被控盜用路易威登（LV）商標，印在他著作的「LV防偽鑑定書」，對外販售牟利，但因李已在去年12月31日死亡，高雄地方法院對他涉違反著作財產權案，裁定公訴不受理。