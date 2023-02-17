美國一列載有化學物質的火車2週前出軌翻覆導致有毒物質外洩，事件在美國社會發酵。當地居民與保守派形容是美國版車諾比核災，認為當局與主流媒體沒完整披露內情。

「華爾街日報」報導，2月3日晚間諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Railway）一列150節車廂的貨運列車在俄亥俄州毗鄰賓州的東巴勒斯坦（East Palestine）鎮出軌，38節車廂翻覆引發沖天大火。有關單位證實車上數種有害人體化學物質外洩到環境中。

住在附近村莊的婦人華克（Shelby Walker）是旅館主管，她與許多居民一樣擔心污染，難以信任業者和政府目前說法，並對確切風險缺乏透明度感到沮喪。

華克說：「我想知道我們正曝露於什麼東西。人們想知道該如何應對當前所處情況。」

儘管意外發生已近2週，當地空氣裡仍能聞到化學氣味。在業者採取可控性焚燒外洩的氯乙烯以防災害擴大後，距事故地點2.4公里外的居民寇賓（Jerry Corbin）一直在清理院子的煙塵碎屑。

73歲的寇賓說：「都沒人來跟我們說究竟出了什麼事。」還說自己出現頭痛、呼吸困難等症狀，他與妻子擔心煙塵碎屑污染後院。

俄亥俄州官員表示，已有約3500條魚死於外洩化學物質，沿著俄亥俄河能發現當下採取預防性焚燒產生的煙塵污染物。

美國環保署表示主要外洩的化學物為氯乙烯與丙烯酸丁酯，氯乙烯在燃燒時會產生氯化氫及俗成光氣的碳醯氯；此外還洩出丙烯酸異辛酯和乙二醇單丁醚。專家表示這6種化學物質均有害人體。

業者與有關單位至今都沒對外說明外洩化學物質的數量。普度大學（Purdue University）環境工程教授威爾頓（Andrew Whelton）說，無法得知外洩量就很難評估潛在的環境與健康風險。

他說：「當地還有哪些化學物質殘留、數量與規模多大，我們都無法確知。」

主流媒體這段期間幾乎只關注中國偵察氣球，導致出軌事故的謠言與陰謀論在社群媒體廣傳。「紐約時報」指出，許多政論人士藉這起事件做文章削弱政府公信力，稱污染造成的損害恐難恢復。

在Twitter和Telegram等社媒上，不少政論人士稱這是「史上最重大環境災害」「車諾比核災2.0」，並認為有關單位、鐵路公司、主流媒體蓄意遮掩或淡化危機全貌與災損。

福斯新聞（Fox News）主持人瓦特斯（Jesse Watters）14日在節目裡諷稱即便路上得冒著吸入芥子氣的風險，俄亥俄州的民眾最好還是準時打卡上班，標題寫著「俄亥俄小鎮宛如車諾比（Chernobyl）」。

事發小鎮居民15日在鎮民大會要官員拍胸脯保證空氣、水源安全；專家們評估長期後果後也呼籲謹慎，警告空氣中的污染物會滲入地表、水井，並從縫隙滲進住家與地下室。

在網路上，有人化身科學家寫許多關於有毒化學物的文章還煞有其事地分析，推測氯乙烯的空氣濃度其實已高到危險程度；很多人不信美國環保署的空氣安全評估，逕自認為東巴勒斯坦與周邊地區受到嚴重污染。

在地媒體將一些環境衝擊歸咎於預防性焚燒，包含附近溪流魚群死亡、一些牲口病倒。

之後網上「#俄亥俄車諾比事件」（#OhioChernobyl ）標籤瘋傳聲稱全國性媒體都忽視這場災難，尤其一名NewsNation有線電視新聞頻道記者採訪時被抓，還被控擅闖與拒捕後，讓「蓋牌說」陰謀論更得到強化。

儘管警方事後撤銷對記者控訴，NewsNation節目主持人、前CNN知名新聞主播古莫（Chris Cuomo）仍說：「一個記者怎會吃上擅闖的刑事官司？讓我告訴大家，就是當掌權者不想讓你們知道事情時。」