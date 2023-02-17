別做夢了！4百萬月獲利60萬 警揭關鍵讓被害人清醒 （警方提供）

別做夢了！4百萬月獲利60萬 警揭關鍵讓被害人清醒

台北市中山分局長春路派出所14日下午1時許接獲轄內銀行來電稱有民眾疑似遭詐騙需協助，員警到場後確認為假投資詐騙，成功攔阻新臺幣400萬元。

警方表示：14日下午1時許接獲轄內的銀行來電，稱有民眾以投資海外基金為由，欲匯款400萬元至境外帳戶，行員為求慎重請警方到場協助查證，員警獲報後旋赴現場，經查欲投資民眾係一對年輕男女，2人皆稱透過親友介紹某投資集團，該集團對外宣稱，所販售之私募基金組合認購價格低廉且報酬率極高，倘2人投入400萬元認購該基金組合，第一個月將可獲利近60萬元，全年獲利更上看700多萬。2人遂至銀行臨櫃匯款至該公司所提供之境外指定帳戶，行員機警察覺此舉與正常基金交易程序不同便通報警方，員警抵達現場時，2人仍舊沈浸在700萬元的美夢中，經員警一再解釋此可能為詐騙集團常用手段，境外帳戶無法追蹤，投資毫無保障，始打消匯款念頭，全案成功阻詐400萬元。

中山分局呼籲，投資詐騙常以高獲利、零風險的假象誘使民眾加碼投資鉅款，目的都是為了詐取金錢，投資應透過合法管道賺取合理利潤，有任何疑問可主動撥打165反詐騙專線或110報案查證。