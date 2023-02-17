行政院昨日通過內政部居住正義精進方案，包含房貸補貼、租金補貼、提高社宅，而在野黨批評，是選舉要到了大撒幣，國民黨立委李德維今在議場外受訪表示，若只補貼一次性3萬元，對於年輕人或弱勢的族群幫助有限，這種大撒幣作法民眾還是杯水車薪；國民黨立委賴士葆則說，這些錢就是還給建商，這是大撒幣沒有錯。

李德維痛批，行政院到底通過什麼東西，目前為止完全沒有，假如真的有心跟立法院在野黨溝通，行政院長應該來立法院報告，而不是行政院自己的報告，自說自話、自吹自壘，各式各樣的補貼和買票政策已經開始，再次奉勸執政黨不要把人民血汗錢當成買票工具。

賴士葆則批評，對於房貸的補貼以及成年禮，通通針對年輕族群，內政部好不容易推出《平均地權條例》落實居住正義，但馬上又左手利空、右手送錢，內政部補助一戶3萬，約等於165億，這些錢就是還給建商，這是大撒幣沒有錯，真的要幫助年輕人，租不起、買不起的窘境，社會住宅很重要。

賴士葆指出，蔡英文總統承諾要蓋20萬戶，現在能搬進去的寥寥可數，怎麼對得起年輕人，我們薪資20年前3萬2千元，20年後4萬2千元，房價卻漲4倍，薪水沒有漲，如何平穩地價和廣建社會住宅，政府現在都沒辦法解決，選舉到就大撒幣，每個政策都是撒幣救選情。

此外，外界質疑，內政部的房貸補貼政策，將使雙北市看的到吃不到，是在餵南部的縣市，賴士葆說，這次雙北民進黨得票很不理想，所以為了顧他們南部選票，路人皆知。

至於行政院提出的政策，聲稱是維持社會韌性，賴士葆批評，這個就是我們都在罵的空白授權，光房貸165億，如果發現金每個人可以增加700元，為何不能從善如流，而是針對年輕人撒幣，我們提的1萬元是最實際。