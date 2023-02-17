米飯是華人的主食，但小心一餐就吃下超標熱量。內科醫師傅裕翔分析國人常見的飯類食物，列出熱量前6名的飯類，若以不加配菜而言，爌肉飯1057大卡居冠，其次為咖哩飯，但若加上配菜計算，三寶飯約1330大卡，高於炸雞腿便當，提醒民眾在點餐時注意熱量攝取是否已經超標。

內科醫師傅裕翔在其臉書粉專上表示，米飯是台灣人最愛吃的主食，但也含有大量熱量，他因此列出常見飯類熱量前6名的排行，其中第一名為爌肉飯，熱量高達1057大卡，因為大塊豬五花肉以醬油、糖等烹調，油脂容易超過一天所需。

其次為咖哩飯，熱量973大卡，但一般而言，咖哩飯會含紅蘿蔔等，所以膳食纖維量比較起其他的飯類高一些。第三為熱量960大卡的三寶飯，傅裕翔提醒，此數值只有肉與飯，若加上配菜後熱量約1330大卡，比炸雞腿便當還高。

第四為八寶粽，熱量911大卡，因為以糯米、五花肉為食材，為高升糖指數（GI）的食物，若是肥胖、糖尿病、高血脂的患者要斟酌食用。第五為熱量872大卡的牛肉燴飯，因以大量的油拌炒，淋上的勾芡汁會含大量油脂與碳水化合物，除了熱量高外，也因為大量勾芡所以這類高GI值的食物，需要控制體重與血糖者要特別注意。

第五則是牛丼。他表示，牛丼熱量786大卡，熱量高除了飯量多以外，日式作法常會額外加不少糖，需要減糖的人和糖尿病患者一定要注意。