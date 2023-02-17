為了迎接高雄今年2到4月演唱會季，高市府宣布「加食延暢」行銷方案，促進演唱會經濟，活動官網也於17日正式上線。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

為了迎接高雄今年2到4月演唱會季，高市府宣布「加食延暢」行銷方案，促進演唱會經濟，活動官網也於17日正式上線，特別號召在地餐飲特色店家、百貨及觀光景點等業者，招待歌迷憑「票根」在高雄「加食延暢」，遊山玩水、購物、吃美食都能享優惠。

今年2到4月高雄迎來新好男孩、西城男孩、BLACKPINK、張惠妹、大港開唱及五月天等超過20場國內外歌手及樂團舉辦大型演唱會，預計可以吸引超過20萬名外地歌迷到高雄欣賞演唱會，為了串聯周邊經濟，高市府推出「加食延暢」行銷方案，初估至少帶來7.5億元產值，「加食延暢」活動官網目前也已正式上線。

經發局表示，「加食延暢」主打演唱會的延長賽，首波號召在地酒吧、餐酒館、Live House及火鍋等各類型夜經濟特色店家，提供歌迷憑指定場次演唱會票根在演唱會當日及前後共3天到店內，即可免費兌換1份飲品或餐點，官網公布的合作特色店家中以餐酒館居多，也有供應涼麵、肉圓、脆皮雞蛋糕、燒烤等各式宵夜店家，呈現多元豐富的在地特色。

經發局指出，「加食延暢」促進演唱會經濟活動官網（https://www.khafterparty.com/）今日提供首波優惠店家資訊，後續每周也會持續增加，同時文化局規畫的夜駁二派對，以及觀光局、農業局、海洋局招募的上百家多種類型店家及多樣化套裝遊程，加上在地10家百貨熱烈響應祭出多重優惠，相關內容都陸續公布在官網，提醒樂迷「票根真的不要丟」，只要憑票根就能享多重優惠。

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