台灣菸酒公司積極轉型、擘畫ESG環境永續發展藍圖，今年度持續規畫於廠區設置太陽能光電系統，並建置採購廉政平台，台酒公司17日上午在台中烏日啤酒廠舉辦「太陽能光電系統綠能採購廉政平台」啟動儀式暨座談會，邀集各單位進行討論，促進綠能採購過程更為公開、透明。

台灣菸酒公司總經理林士傑說，台酒公司迄今已有122年歷史，近年積極配合綠能產業政策，目前已有13個廠處、25個場址正式啟用太陽能光電系統，此平台主要目的是希望讓生產部門、採購部門及業者等能有共同的溝通平台，讓採購過程能夠更為公開、透明。

林士傑說，台酒公司已完成第1、2期太陽光電建置計畫，目前執行第3期，後續將規畫第4期，截至去年12月為止，這13廠處、25座場址累計發電量已達5042萬5118度電，累計售電收入高達2億2808萬1791元，今年將持續投資新台幣1億1327萬餘元，分別於烏日啤酒廠、台中酒廠、屏東酒廠、隆田酒廠及善化啤酒廠設置。

包括法務部、財政部、經濟部能源局、台中市政府經發局、台灣透明組織等產官學部門專家、學者及廠商代表約90多人17日皆到場共襄盛舉，林士傑與法務部廉政署副署長馮成、財政部主任秘書戴龍輝、政風處長張鴻俊共同主持廉政平台啟動儀式，並一同宣誓。

林士傑說，企業誠信是永續經營的基礎，百年老店台酒公司將此視為核心價值，自我期許「誠至金開」成為國營企業領先者，以廉政平台納入全民參與共同監督機制，一起努力、齊步邁向未來第123年榮耀。

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