立法院新會期今開議，國民黨立法院黨團一早就進議場，杯葛新任行政院長陳建仁，並訴求發現金1萬元，立委賴士葆向全民喊話，3月底以前絕對可以領到現金；賴士葆也說，有民進黨立委說，國民黨團今杯葛會影響到發6000元 ，胡說八道。

賴士葆指出，法案在下周二（21日）進行表決，今天杯葛根本不會影響周二的表決，民進黨立委說阻擋6千元，根本是胡說八道，議程本來就排定下周二就要表決，預算就會送進來，接下來最多兩周，3月中或底絕對可以發，國發會主委說可以發，比較貼近事實，民進黨立院黨團總召柯建銘說，4月10日就是恐嚇我們在野黨和人民。

國民黨立委李德維也批評，特別預算進度已經朝野協商過，下周會表決，國民黨團也有做一些訴求，執政黨必須回應，至於4月發會不會太晚？李德維表示，譴責執政黨把還稅於民附帶式的綁樁，每個人就算發1萬也綽綽有餘，行政部門這樣偷渡的做法是無法接受的。