藝人林千鈺加入三立8點檔《一家團圓》演出「琴姐」，精湛演技擄獲一票粉絲支持，近日在社群平台曬出逛台灣燈會的照片，其中包括與父母石英、吳玲的自拍照，也讓久未露面的石英近況因此曝光，不過他稍早突然發文寫下：「一輩子演員生涯，就藉此機會停下腳步 」，掀起網友熱議。

林千鈺日前曬出逛台灣燈會的照片，也讓久未在螢光幕前亮相的父親石英近況曝光，只見高齡80歲滿頭白髮的他，對著鏡頭露出一抹微笑，雖然臉型明顯消瘦不少，但氣色看起來頗佳，身體也相當硬朗，勾起不少戲迷滿滿回憶，紛紛留言：「好久沒看到石爸，從小看他演戲長大 」、「石英爸爸一樣超帥」、「爸爸是不是很久沒演戲了，之前很愛看他演戲」。

對此，石英稍早在臉書發文表示沒想到淡出螢光幕十多年，仍感受的到觀衆滿滿愛護及捧場，接著指出先前由於疫情不敢出門，加上考量到如今工作環境不適合自己，幾經思慮後表示：「 一輩子演員生涯 ，就藉此機會停下腳步，在家含飴弄孫 ，在家養好健康 ，才是人生最大福份」，最後不忘祝福所有人：「各位健康平安」。

石英宣布多年的演員生涯將停下腳步。（圖／石英(石爸)臉書）

石英一番言論讓粉絲聽了直呼不捨 ，紛紛留言：「 身體顧好最重要，含飴弄孫最幸褔，但還是很希望石爸偶爾客串演出 ，讓我們感受您的精彩演技」、「該享清福了，大家會想你的」、「八點檔太累了，偶爾客串應該是最佳選擇」、「跟孫子一起玩是這輩子最快樂的事，要幸福呦」。