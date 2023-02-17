NO MEATING一植肉加入台北市立動物園動物認養企業夥伴，於2月15日至4月30日期間聯合眾多知名餐廳，推出期間限定的石虎保育聯名植物肉餐點。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

明日正好為「世界穿山甲日」，為加深民眾認識野外穿山甲所面臨的威脅，台北市立動物園上午10時30分起，將於台灣動物區入口保育牆舉辦「翻轉瀕危·我想活下去－Save the Pangolin」活動，動物園表示，完成闖關者，除了可獲得穿山甲造型DIY明信片，還有機會抽到限量保育福袋。

根據台灣野外穿山甲救傷統計資料所示，近年來救傷原因占比最高為「創傷」，並包括但不限於「遭受流浪動物攻擊」、「汽機車撞擊路殺」等威脅，其次為「健康但被民眾誤撿」。

園方說明，穿山甲性格謹慎，緊戒時會蜷曲身體、一動不動，容易被民眾誤以為受傷，但其實若觀察無明顯外傷或出血，建議民眾只需將穿山甲放在原地或小心移至周圍人車較少處，穿山甲在確認周遭安全後便會自行返家。

由於穿山甲食性特殊，一般人未掌握正確的照養方式，千萬不可隨意餵食甚至帶回照顧，而若發現有明顯外傷的野生動物需救援，民眾可聯繫各縣市動物保護處，或搜尋較近的野生動物救傷中心。

園方表示，每年都會在「世界穿山甲日」舉辦保育教育活動，本次「翻轉瀕危·我想活下去－Save the Pangolin」活動，將從上午10時30分至下午2時30分，在台灣動物區入口保育牆展開闖關活動，提升民眾對動物保育議題的關注，完成闖關者，除了可獲得穿山甲造型DIY明信片，還有機會抽到限量保育福袋。

此外，為呼籲民眾關注淺山動物保育議題，品牌NO MEATING一植肉加入台北市立動物園動物認養企業夥伴，於2月15日至4月30日期間聯合眾多知名餐廳，推出期間限定的石虎保育聯名植物肉餐點，並同步推出以石虎日常生活姿態設計的聯名禮袋組，禮袋的5％營收也會作為保育基金捐出。