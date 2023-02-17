警方接獲報案後，趕到超商勸阻，避免鄧男繼續受騙。（警方提供）

新北市淡水1名60歲鄧姓男子，在交友軟體結識1名自稱「安琪」的女子，雙方近日相約見面吃飯，不過對方卻要求他先購買3萬5千元遊戲點數，才能「解鎖」見面，鄧男竟信以為真，立即購買2萬元點數，並拍照傳給對方，他要購買剩餘點數時，被店員察覺異樣，立即通報警方前來協助勸阻，後來才知道是1場騙局。

據悉，鄧男透過交友軟體認識這名自稱「安琪」的女子，對方祭出溫柔攻勢，不時以「親愛的」稱呼鄧男，讓他以為找到真愛，雙方相談甚歡，相約在本月15日相約見面，不過見面前，安琪突然要求鄧男到超商購買遊戲點數，才能順利解鎖「見面」的功能。

鄧男聽聞後竟不疑有他，立即到超商購買了2萬元點數，並拍照傳給對方，因他一次購買大額點數，超商店員察覺不對勁，因此當他準備購買剩餘的1萬5千點時，店員立即通報警方前來協助勸阻。

警方到場後查看雙方的對話內容，立即名去告知他這是「假交友」的常見詐騙手法，但鄧男一時還不願相信，抱存一絲希望認為不一定是詐騙，說不定真能見到面，警方經過不斷勸說，才讓他相信落入詐騙集團的圈套，沒有再繼續購買剩餘的點數。

警方呼籲，詐騙集團經常透過網路社群或通訊軟體以美女（帥哥）大頭貼或照片主動加好友聊天，博取信任及好感後，再以繳交保證金、確認身分等藉口要求被害人購買遊戲點數或超商代碼繳費方式付款，千萬不能輕信，若有疑慮可撥打165求證，以免受騙。