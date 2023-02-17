21世紀基金會主辦「臺海安全論壇」今公布最新「臺海安全民意調查」，結果顯示民眾對蔡總統執政之兩岸政策不滿，不滿意度達52.6％。近半民眾認為蔡政府未做好因應大陸軍事威脅準備。世新大學行政管理學系教授陳俊明表示，受訪者回應有值得朝野警惕之處，包括政府禦敵整備尚有不足；國軍獨立作戰能力尚未獲肯定；明確表態一旦戰爭發生，將積極抵抗或從軍者，占比不及三成。

陳俊明說，「台灣的國安和國防部門顯然需要意識到，兩岸之間要想從所謂的戰爭邊緣，回到較為和緩的關係，恐怕還要假以時日，因而有必要在備戰相關作為中，及早因應、謹慎籌謀。」

中山大學政治學研究所教授兼所長劉正山從民調結果解讀，民眾對兩岸發展帶有審慎樂觀情緒，一方面期待提升防衛，一方面期待和平與機會；北藍南綠的思維恐需重新檢視，或許需要的是一幅面對中國（大陸）的威脅與機會認知的差異圖；對民眾潛在的反美疑慮應繼續深化與認識，而新世代對中國大陸的拒迎態度亦需要進一步探索；政黨與統獨失去全面接合的現象，政黨論述新時代似乎已來臨。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉家薇指出，在經濟上，年輕世代（20到未滿30歲）偏向認為應該增加與中國大陸的經貿往來，卻特別不同意「台灣放棄台獨，中國大陸就會放棄武力侵略」，也特別不同意「台灣宣布保持中立可以阻擋中國大陸武力侵略」，突顯年輕世代政經分離、務實國防的態度。

世新大學資管系吳統雄教授則表示，臺灣要有「智」，擔任「陸美調人」，人類不可能沒有爭議，但應以和平手段解決。臺灣擁有擔任「陸美調人」的條件，就看有沒有這樣的智慧。