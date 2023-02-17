大陸觀察者網17日報導，中國駐英大使館網站消息，鄭澤光大使當地時間14日應邀出席滙豐集團新春慶祝活動並向在場100多名各界人士發表演講，強調英國的對中國政策不應該被一小撮反中分子綁架，不應該被第三國帶偏節奏。不要企圖改變中國，或與一些國家聯手削弱、遏制中國，這是徒勞的。

鄭澤光表示，中國優化調整疫情防控政策以來，經濟持續穩步回升。剛剛過去的春節假期，中國國內出遊3.08億人次，出境遊訂單同比增長640％。人們看到，中國城鄉街道熙熙攘攘，購物中心人流如織，顧客在餐館排隊等座。一項調查顯示，99％的在華外資企業和外國商業協會看好2023年中國經濟前景。國際貨幣基金等機構紛紛上調中國經濟增長預期。中國經濟快速恢復，為飽受地緣政治動盪和疫情困擾的世界注入了穩定性和發展動力。

鄭澤光分析，一、五大優勢使中國發展長期向好：中國的長期發展擁有以下獨特優勢。第一，中國擁有堅強有力的政治領導。第二，中國的大政方針非常透明、具有高度連續性，為國內外投資者提供可預期和確定的宏觀環境。第三，中國擁有世界規模最大、最完備的製造業體系。第四，中國是全球規模最宏大、門類最齊全的人才資源大國，有1.7億多受過高等教育和擁有技能的人才資源，各類研發人員全時當量達到480萬人年。第五，中國有14億多人口、4億多中等收入群體、1.7億戶市場主體，擁有無與倫比的市場規模。上述獨特優勢決定了中國長期向好的發展態勢。

鄭澤光稱，二、中國將繼續擴大高水準對外開放：中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，致力於同世界各國開展合作，分享機遇。今年是中國改革開放45周年。中國將繼續擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度，積極落實外資企業國民待遇。今年1月1日起，中國《鼓勵外商投資產業目錄(2022年版)》已正式施行，對1020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。今年7月1日起，中國關稅總水準將降至7.3％，低於9.8％的入世承諾。未來10年，中國大宗商品進口額有望超過22兆美元。中國將堅定不移擴大金融業高水準對外開放，完善跨境融資體系，提高人民幣金融資產流動性，推動金融市場向全面制度型開放轉型，這對包括滙豐集團在內的英國金融服務企業是好消息。

鄭澤光強調，三、中國堅定不移走和平發展道路：中國堅定不移走和平發展道路，致力於維護世界和平、促進共同發展。將繼續在和平共處五項原則基礎上與世界各國發展友好合作關係。同時，中國作為主權國家，必然會堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。中國沒有搞擴張或霸權的基因。將堅定維護《聯合國憲章》的宗旨和原則以及以聯合國為核心的國際體系，堅決反對霸權霸凌霸道和單邊主義。一貫主張相互尊重主權和領土完整，堅決反對干涉別國內政的做法。

鄭澤光表示，四、對話合作符合中英雙方利益：健康穩定的中英關係符合兩國人民根本利益，也有利於世界和平穩定發展。中方致力於同英方發展合作性、建設性關係，雙方應該相向而行，共同作出努力。

一要避免誤判。親仁善鄰、協和萬邦是中華文明一貫的處世之道。英國的對華政策不應該被一小撮反華分子綁架，不應該被第三國帶偏節奏。

二要相互尊重。中英兩國社會制度、國情、歷史傳統不同，這些根本性差異在兩國談判建交時就存在，在未來也會繼續存在。因此，不要企圖改變中國，或同一些國家聯手削弱、遏制中國，這是徒勞的。

三要互利共贏。中英合作潛力巨大，雙方在貿易投資，金融服務、數位經濟、新能源開發與應用，教育、文化交流，共同應對氣變、保護生物多樣性等領域都可以開展合作，合作的單子很長，潛力遠未充分挖掘。