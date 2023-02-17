清華大學校長高為元在當校長前也曾創業當老闆，他也以創業家的身分，到清大創業車庫「9又4分之3創業沙龍」分享過去的創業點滴，吸引60位同學及校友到場聆聽。高為元表示，創業的原因無非是解決問題，每當遇到困境回顧初衷，都能讓他再度獲得勇氣。

生醫背景出身的高為元，曾在威斯康辛大學麥迪遜分校生醫工程學系任教多年，搭建起學校與產業間的橋梁，2003年他創辦1家促進傷口癒合的生技公司，嚐盡創業的酸甜苦辣。他也曾任香港科技園區轉換研究所所長，分享研究經驗與創業思維，短短幾年內，園區內生物公司就從20多家成長至160家，其中好幾家已經做到臨床後階段，甚至上市。

高為元以創業家身分，到清大創業車庫講座分享創業心路歷程，他說以前在美國成立研發促進傷口癒合噴劑的生技公司時，需要實地去了解患者傷口癒口情況，當看到如碗口大、怵目驚心的傷口時，嚇得差點昏過去。

但他認為，每個創業家開始創業的原因，無非是想解決某個問題或需求。創業的過程當然不容易，像是生醫產業的監管機制很嚴格，只有萬分之一的機會能成功做出產品。高為元也與學生分享，每當遇到困難時，他都會回想「想要解決問題的那份動機」，回顧初衷讓他重拾勇氣。

問答環節，有學生問高為元如何挑選創業夥伴？高為元回答，學經歷都僅是參考，最重要的是價值觀能否契合，這將影響往後工作上的默契。

也有學生提問，創業過程中有哪些艱難時刻？「幾乎每天都是struggle，」高為元笑說，每天都會遇到全新的問題，但可以正向的角度來看，與其沮喪地認為自己什麼都不懂，不如保持著好奇心去探索、解決，每天都會學到新知識。