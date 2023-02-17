為促進原住民長者口腔健康，新北市原民局今年再度與新北市牙醫師公會合作推動「新北市政府補助原住民族長者裝置假牙執行計畫」，今年新北市有超過200家的牙科院所投入服務，55歲以上原住民長者經牙醫師專業評估後安裝假牙，最高可補助4萬4000元。

原民局指出，銀髮族常因飲食習慣發生嚴重落牙、口腔疾病，間接導致營養不良、身體免疫力下降的比例偏高，一名65歲的泰雅族奶奶長年受到缺牙所苦，連帶使得生活品質受到影響，疫情之下更不敢走出戶外參與社交活動，得知原民局針對55歲以上原住民長者提供裝置假牙補助後，便積極申請與治療。現在的她笑起來更加燦爛，也更願意走入人群。統計去年共有91位族人長輩都透過此計畫換上新牙，翻開人生新頁。

原民局長林瑋茜表示，今年「原住民族長者裝置假牙執行計畫」特別加碼補助，無論是固定式或上、下顎活動假牙均調升補助金額，符合低收入戶、中低收入戶及經濟弱勢戶者，最高可補助4萬4000元；此外，未符合衛生福利部「低收、中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」或未申請其他政府機關所辦假牙補助者的族人長輩，最高也可補助3萬4000元，擴大服務範圍，希望照顧更多原住民長者。

原民局也感謝新北市牙醫師公會長期的努力，使全市境內逾兩百家牙科院所均可提供服務，55歲以上設籍本市的原住民長者如有安裝假牙需求，可持健保卡就近諮詢、看診，至於居住在交通不便的行政區民眾也不用擔心，除了開放跨縣市就診，原民局也協助媒合服務的牙科院所。相關補助及申請詳情請上新北原民局官網（https://www.ipb.ntpc.gov.tw/）查詢，或於周一至周五致電02-2960-3456分機3970。