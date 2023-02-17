國民黨南投立委補選候選人林明溱近期大開支票，民進黨副秘書長黃建嘉今痛批，林擔任南投縣長時，已開出「補助健保費」、「水里纜車」及「垃圾處理」支票，但這三顆是根本就是「詐騙氣球」，南投鄉親不要上當。

黃建嘉指出，林明溱縣長任內，南投的天空至少升起了三顆分別是「垃圾處理」、「補助健保費」及「水里纜車」等「詐騙氣球」，為提醒大家不要受騙上當，民進黨會為南投鄉親一一戳破。

黃建嘉指出，第一顆詐騙氣球就是「垃圾處理」，林明溱曾經向南投縣民保證一定成立垃圾處理中心，結果到卸任前都沒做，造成南投縣有20萬公噸的垃圾無處可放，到處都有垃圾山，甚至還怒嗆民眾「竹山的垃圾自己處理啦」。

他說，第二顆詐騙氣球是「補助健保費」，林明溱從2014年時就在高喊要補助75歲以上老人的健保費，結果8年內什麼都沒做，被質疑跳票的時候還強辯說要「研究看看」。

至於第三顆詐騙氣球，他說，是「水里纜車」，林明溱上任時誇口說要建設水里到日月潭的纜車系統，讓水里成為全台知名的空中旅遊動線，結果8年過去，連纜線都沒有，更沒看到纜車，只看到林明溱跳票後的一堆藉口。

黃建嘉直言，南投的這三顆「詐騙氣球」，背後吹氣球的人就是林明溱，林明溱對南投的承諾一再跳票，八年縣長任內芭樂票滿天飛，不只是被判刑的賄選犯，更是被看破手腳的「政治詐騙犯」。

黃建嘉並痛批，林明溱騙觀光、騙民生、騙長輩，升起一堆「詐騙氣球」，民進黨會一一戳破這些謊言，還給南投鄉親一個乾淨、誠信的政治風氣。