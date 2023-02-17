國會史上最大宗立委集體貪瀆案，一審被認定主動索賄2580萬元、金額最多，重判10年的立委蘇震清，17日到台灣高等法院二審出庭應訊，他否認犯罪，強調和李恒隆的金錢往來是借貸關係也已經還清。庭末法官諭知擇期再開庭。

檢方指控，太流公司董事長李恒隆，涉嫌透過白手套郭克銘等人行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟、徐永明等，以《公司法》修法或舉辦公聽會，施壓經濟部撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO百貨經營權；李在2012年找蘇震清向經濟部施壓，但蘇卻不斷開口要錢。

一審台北地院審結後，5位立委部分，蘇被認定主動索賄2580萬元、金額最多，重判10年，廖判8年6月、陳7年8月、前立委徐永明判7年4月，各褫奪公權3至5年；趙正宇雖不涉貪，但因逃漏稅判6月，可易科罰金。

高院17日傳訊蘇震清，蘇說他從政以來一路清清白白，身為民代，為民服務是最基本的事，對李恒隆就是服務，2人之間的金錢往來就是借貸；他的律師主張協調會跟公聽會非立委職責，提出的建議也沒有影響力，非立委職務行為。