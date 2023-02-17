以2023年來說，高國棟表示，今年比較保守看待，大陸的經濟重啟要時間，去年盛群大陸客戶占比已經掉到7成，目前看到手機電腦周邊等消費性產品還是不好。現階段光是盛群本身的庫存就高達6個月，若再加上通路的庫存，則達8~9個月，預期第三季有機會恢復正常，只是後續在跌價損失上，由於盛群主要為標準品，所以庫存跌價損失滿低，不至於衝擊太大。

高國棟進一步表示，其實盛群自去年下半年單就非常少，B/B值就不理想，當下看的少量急單，也有訂單慢慢開始進來，主要還是集中在標準MCU應用，馬達BLDC和32位元相對穩定，血氧量測因之前大陸疫情關係，短時間有看到增加，其他訂單則還在等客戶下單，盛群預期下半年會比上半年好，且景氣回溫的越明顯，則幅度會更大，現階段今年全年營收目標持平到微減少個位數，預估產品的ASP第一季會是谷底，恐比去年第四季低；另外，因為晶圓成本上漲，所以毛利率一定會受到影響，盛群的毛利率底線估守45%。

晶圓產能基本上，上半年需要的量不會很大，還是要持續去庫存化，但如果不是庫存產品需求，就會陸續下單，封測產能上若有需要也會下單，且在封測價格因為過去沒有被漲價，所以就不會價格再往下降的機會。以往盛群在大陸和台灣的封測產能比重上多落在5比5，下半年會慢慢走向6比4，主要還是因成本價格考量。

就今年營運布局上，高國棟表示，今年會繼續瞄準海外市場，去年盛群海外市場營運占比約20%，也看到印度市場會是繼大陸市場外，另一個很有機會的市場。