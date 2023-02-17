中部推出區域治理平台，由8縣市共同合作將資源極大化；17日高雄市長陳其邁視察旗津國中「校校有雙語」成效時，受訪表示，南部的區域治理平台將在3月重新啟動，屆時將會整合交通、水資源的等議題，而區域含括範圍也不輸中部，將會有嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣市、澎湖縣、台東縣等縣市參加。

陳其邁表示，南部先前就有南部區域治理平台，而今年3月將會重新啟動，不管是票證的整合、交通，甚至是水資源的互相合作資源等議題都會做出合作，像是環境永續、淨零排放等區域間的問題需要解決，也會一起溝通。目前包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖，還有台東也都會來參加，所以將先由幕僚整理一些各縣市互相關心的一些議題。

陳其邁也提到，在區域治理平台裡面，能夠針對不管是全球大家關注的議題，或是縣市彼此之間的合作，大家都能夠交換意見，讓大家能夠更緊密的合作，共同解決區域治理的問題。

至於陳其邁3月將出訪日本，陳其邁表示，此行的目的主要是參加3月的東京食品展，這個機會可說是對農民朋友最重要的活動，能夠藉此行銷高雄最好、品質最優良的農特產品。因為對於高雄來講它是一個非常大的市場，除了整個國際的行銷，跟擴展海外的市場，分散風險也非常重要；因此陳其邁將親自率隊，也會到姊妹市進行這些經貿交流與城市交流。