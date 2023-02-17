美國因擊落疑似中國偵察氣球，讓雙方關係陷入危機，在此同時，美國罕見地派五角大廈負責中國事務的高階官員在未來幾天訪問台灣。

4位知情人士透露，美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）將於未來幾天訪問台灣。蔡斯目前在蒙古，與蒙古軍方進行討論。

蔡斯將是繼前美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克（Heino Klinck）2019年訪問台灣以來，首位訪台的美國國防高階官員。當時，柯林克是40年以來，訪台的最高階美國國防部官員。

美國國防部官員這次訪台，正值美中關係跌到新低點之際。在此之前，中國軍方讓一個大型氣球在北美上空飛了8天，最終美國派出F-22戰機在南卡羅來納州海岸上空將氣球擊落。

中國稱那個氣球是用於氣象研究的民用飛行器，但美國堅稱那是用來監視蒙大拿州核子洲際彈道飛彈發射井等敏感軍事地點。

美國總統拜登今天表示，他計劃與中國國家主席習近平談話，以「徹底查明」氣球事件的真相。氣球事件讓美國國會呼籲政府對中國採取更強硬的態度。

美國國防部婉拒對這趟台灣訪問行程發表評論，但強調美國「對台灣的支持，以及與台灣的防禦關係，仍與台灣密切合作以抗衡中國目前構成的威脅」。

美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）中校補充說：「我們對台灣的承諾堅若磐石，且會對維護台灣海峽和地區的和平穩定作出貢獻。」

這次規劃行程的時間點正值美中關係敏感之際。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週末將在德國慕尼黑安全會議嘗試與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。但兩名熟知此事的人士表示，王毅尚未同意此次會談，美國國務院則婉拒對此事置評。

3週前，布林肯因氣球事件取消原訂的中國行，他原本預計會與習近平會面。

在台灣問題上，美中關係仍舊緊張。美國空軍一名高階將領最近表示，他認為美國和中國可能會在2025年因為台灣問題開戰。美國國防部火速採取行動，表示他的言論並不代表官方立場。

北京反對美國官員、議員訪台，裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月成為25年來首位訪台的美國聯邦眾議院議長後，中國進行大規模軍事演習，當中包括發射彈道飛彈飛越台灣上空。

中國表示，美國派員訪台削弱了美國的「一個中國」政策。根據這項美中1979年建交以來一直實施的政策，華府承認北京是中國唯一政府，承認但不認可中國認為台灣是其一部分的論點。

即便拜登政府一直避免因為官方訪問引發中國反彈，但至少已有1名高階軍官訪台。

金融時報（Financial Times）去年報導，時任印太司令部情報高階官員史都德曼（Michael Studeman）海軍少將訪台。他訪台當時拜登訪日，中國與俄羅斯戰略轟炸機則在日本海上空聯合執行任務。

拜登政府堅稱美國對台政策沒有改變，但他4度表示，若中國攻打台灣，美軍將進行干預。

拜登的言論似乎改變了美國長期以來「戰略模糊」的政策。這那樣的政策下，美國拒絕透露是否會干預衝突。這項政策目的是要降低台灣宣布獨立的可能性，也讓中國對台灣採取任何軍事行動前都要三思。