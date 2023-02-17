許家蓓批，若孩童不小心採摘毛地黃誤食，或寵物誤食掉落的葉片花瓣導致身體不適甚至影響健康，請問蔣萬安能負責嗎？（許家蓓提供／李奇叡台北傳真）

台灣燈會今年移師台北舉辦，不過台北市議員許家蓓發現，台北市政府前市民廣場、四四南村燈區周邊都種植大量具有毒性的「毛地黃」作為裝飾，卻沒有任何警告標示，恐讓孩童、寵物誤食，引發危險。對此台北市公園處今天表示，已設置請勿採摘、食用的告示牌。

許家蓓說，國父紀念館、台北市政府周邊都有賞燈人潮，而毛地黃全株具有毒性，卻未見北市府設置任何警告標示，且根據行政院農委會資料，雖毛地黃屬於藥用植物之一，可提煉為強心劑用於治療心臟病患者，但若誤食恐導致心臟中毒，產生噁心、嘔吐、頭暈目眩、血壓下降等現象，嚴重時更會昏迷或死亡。

許家蓓批，「台北有農」成了「台北有毒」，此次燈會常見許多家長帶著小朋友或寵物一起逛燈會，若孩童不小心採摘毛地黃誤食，或寵物誤食掉落的葉片花瓣導致身體不適甚至影響健康，請問蔣萬安能負責嗎？

許家蓓認為，在燈會展區用有毒植物布置園藝造景，讓人覺得蔣市府螺絲鬆了，市府應評估是否仍要使用毛地黃作為景觀裝飾，或應設置警告標示，提醒民眾多加留意、勿摘取，避免孩童或毛小孩誤食。

公園處回應，市府及四四南村的毛地黃植栽屬季節盆花，此兩處皆臨時性佈置，四四南村擺放長盆52盆、市府南廣場擺放長盆151盆、北廣場擺放長盆46盆，總共有249盆。

公園處表示，毛地黃為藥用植物，可作為強心劑原料，提煉的成份可用於治療心衰竭和心律不整，一般觀賞或碰觸尚無危險性，呼籲切勿自行摘取植物服用，目前也已在現場設立告示牌，警告毛地黃具有毒性，來往民眾請勿採摘、食用。