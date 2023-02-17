16日行政院會上提到爭取補助電動公車一事，高雄市長陳其邁17日回應，高雄一直在擴大公共運輸，但明顯資源分布不均，「資源都被北部拿走」導致南部還是機車族偏多，並隔空喊話中央能夠注重資源分配，讓2030年時全台的電動巴士都能普及。

陳其邁表示，高雄持續擴大公共運輸，但特別注意城鄉差距，以及南北平衡的問題，因為普遍除了北部之外，像中部、南部都有一些路網建構不足的資源分配的一些問題。像高雄、台南、台中的捷運數量都遠落後北部，若要進行補助，擴大整個公共運輸量能，這些應該先在南部能夠快速增加公車路網，尤其是2030全台的電動巴士要普及。

陳其邁也隔空喊話中央，認為中央應該把資源集中，否則以目前狀況來看，幾乎所有資源都被北部拿走。南部以高雄為例，其實也因為路網不普遍，所以大家都騎摩托車，我們也希望在訂定票價時能壓低票價，讓南部機車族可以轉換到大眾運輸。

陳其邁也解釋，在1方面要擴大公車、電巴捷運化，讓路網更普遍，2方面也考慮到整個定價的問題；3方面在擴大公共運輸方案裡面。除了票價的問題外，各縣市也必須彼此開誠佈公能把所有的成本來做計算，這樣才不會有些地方政府在訂票價時，就已經不合理了，又有中央補助更多的資源，造成落差。

陳其邁也希望成本大家都能稍微試算一下，讓擴大公共運輸的政策可以讓除了北部之外，其他的4都、甚至是除了6都之外的縣市，也可以享受到擴大公共運輸的提升方案補助，這樣才不會擴大南北差距，也讓城鄉差距不會過度失衡。

「雖然支持交通部的擴大公共運輸政策，但是在政策的制定上還是必須考慮南北的平衡及城鄉差距，以及各縣市的財政狀況跟路網的狀況」。陳其邁強調，昨天包括台南、台中、桃園等縣市也贊成這樣的講法，所以必須根據各縣市的財政狀況、路網的普遍性，以及整個包括區域的特性來看。猶如昨天提到的，高雄桃源到市區，幾乎是從南投到高雄的距離，超過150公里以上，非常狹長，面積又比台北11倍大，所以對業者來講，成本就非常的高。