新北市新莊警方日前接獲民眾檢舉，某大樓時常飄出不明異味，警方派員調查蒐證後，發現1名27歲鄧姓男子吸食、持有大麻，日前持搜索票前往搜索，在他的住家陽台查獲大麻2包、K他命1包、大麻及K他命吸食器、研磨等器具，其中一個吸食器還是彩虹小馬造型，訊後依毒品罪嫌將他移送地檢署偵辦。

警方表示，鄧嫌行為完全無視法律，大麻、K他命等毒品平日就毫不遮掩放在陽台桌上，甚至無視左鄰右舍，直接在陽台呼麻拉K，連陽台擺放的彩虹小馬擺飾都是吸食器，讓鄰居深受其害，最後經由鄰居通報，才讓警方將惡鄰移送法辦。

新莊警分局長周振安表示，為共同維護轄區治安，新北警局推動「清源專案2.0」，結合「社區警政再出發」，與里民建立夥伴關係，並透過里長、大樓管委會加強犯罪預防宣導，同時，成立LINE群組、建立友善通報網，主動發掘問題，若發現住戶出入複雜異常情事，即刻通報轄區派出所，警方現地若查處不法行為，立即執行查緝到案，有效清除犯罪根源，淨化轄內社區治安。

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