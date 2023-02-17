▲謝國樑說明打造基隆成為壽司城市之構想。（徐佑昇攝）

隨著國內疫情逐步解封，觀光產業漸漸也回溫。基隆市長謝國樑17日於基隆的連鎖壽司店宣布，即將舉辦專屬於基隆市的「基隆最佳壽司大賽」，預計將分為在地組、連鎖店組、以及返鄉創業組等，推廣基隆壽司文化。謝國樑說，基隆其實有非常棒的海鮮食材，許多外縣市的高級餐廳都是來基隆叫貨，因此基隆本身具有「食材新鮮度」的優勢，如果能整合觀光資源並好好利用，一定能創造專屬於基隆的壽司產業鏈，打造基隆成為全台唯一的「壽司城市」。

謝國樑指出，基隆市全台知名的觀光城市、美食城市，除了廟口之外，最有名的就是優質海鮮漁獲，基隆市的海鮮品質絕對是全台前段班，很多人不知道，其實外縣市的高級的餐廳與日式料理店，食材源頭都是出自於基隆，而基隆沒有好好發揮這項優勢很可惜。基隆現在本身其實已經有很多不錯的日本料理店、壽司店，但是欠缺產業鏈化的整合與推廣，因此他想要參考其他縣市的美食節等比賽，在基隆舉辦首次的「基隆最佳壽司大賽」，打造基隆成為最棒的壽司文化之都。

謝國樑說明，舉辦比賽的部分，由於壽司店的經營方式有差異，目前初步的構想是分為在地店家組、連鎖店組、還有出去創業返鄉開店的青年組別等等，有任何想法都歡迎大家提供。至於經費的部分，會於市議會提出追加預算，還請市議員多多支持，一起打造專屬於基隆的壽司文化，發揮新鮮食材的優勢，成為全台唯一的壽司觀光城市。