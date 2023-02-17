呼應聯合國永續發展目標與三星總部「Everyday Sustainability 永續日常」的企業方針，第四屆三星Solve for Tomorrow競賽以「新思維，心技術，永續星未來」為主題，號召全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生共同參與創意提案，為「永續社會」及「永續環境」議題挖掘出具發展潛力的特色解方。本屆首次邀請臺北市政府教育局、新北市政府教育局擔任指導單位，期借重其教育領域的豐富經驗與專業見解，使競賽更臻完善。

三星「Solve for Tomorrow」競賽為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，鼓勵全球青年運用科技知識與創意，解決當地社會問題。台灣自2020年開辦，今年將正式邁入第四屆，至今已累計近250個團隊、超過1000名同學與教師角逐競賽，分享創意思維。

台灣三星電子總經理梁準原表示：「三星身為全球科技產業領導品牌，持續推動永續議題數十年。今年，三星以『Everyday Sustainability 永續日常』作為企業方針，不僅於產品生命週期積極落實『環境永續』，同時致力創造以人為核心，公平、公正且包容的世界，實踐『社會永續』。台灣三星自勉以企業微薄之力作育英才，期望透過Solve for Tomorrow競賽，培養新世代的科技力與思考力，為台灣帶來有影響力的正向改變。同時，也希望號召更多教育單位與師資共同投入，以開放包容的創新視角，一起挖掘具備永續素養的潛力人才，為台灣教育盡一份心力！」

凡進入複賽的隊伍，即可獲得由三星為參賽團隊準備的豐富教育資源，包括歷屆廣受好評的設計思考工作坊、與社會創新平台合作提供的導師課程以及線上影音課程資源，多元教學內容將有助於進一步針對同學們的提案、簡報技巧予以建議指導，不僅提高創意點子落實的可能性，更讓參賽學生們從過程中學習團隊合作、解決問題的能力。本屆競賽即日起開放報名至4月16日截止，並將在2月17日晚上8點透過Samsung Taiwan台灣官方粉絲團舉行線上說明會，邀請關注永續議題且對台灣社會懷有熱情抱負的學子們準時收看。

台灣三星與公民團體合作，提供參賽團隊豐富學習資源，獲得歷屆參賽團隊高度好評。去年參賽同學及指導老師們紛紛表示，三星提供的輔導課程多元使學習成果豐碩；參與競賽第一次經歷主辦單位提供「一對一輔導資源」令人驚豔，過程中不斷帶領學生開發創意，是一個有責任的主辦單位。

進入複賽後，將攜手Social AED打造「設計思考工作坊」，帶領同學與老師們從設計思維出發，深入分析了解問題的本質、洞察使用者真切痛點，進而發想出創意解方；而複賽、決賽階段，則與5％ Design action社會設計平台合作提供「提案實踐輔導課程」，除針對提案進行收斂、優化，更依據團隊提案，引薦適配的公民團體與業界專家，讓創意提案更符合使用者需求，提升實踐的可能性，同時亦將於決賽繳件後，安排簡報提案專家，為同學們提升簡報技巧。全方位培養參賽同學於系統思考、解決問題、規劃執行與創新應變等多項核心素養能力。

本屆決賽將於11月17日隆重登場，三星持續力邀堅強師資陣容出任決賽評審團，橫跨永續、教育、創新、科技應用等領域，包括台灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授、DFC（Design for Change）臺灣發起人許芯瑋、5％ Design Action社會設計平台副執行長黃詩妤等專家，根據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完成度、提案技巧及網路人氣等指標，評選出最終5組優勝隊伍，獲得總獎額超過100萬元的豐厚獎項。