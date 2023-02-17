潘姓男子日前潛入新北市汐止區某宿舍，並將1名女被害人強壓在地，亂摸對方私密部位，被害人隨後呼救，潘男倉惶逃逸，遺留1個沾滿他體液的跳蛋，警方比對DNA將他循線查獲，士林地檢署偵結後，依強制性交罪起訴。

經查潘男有多次性騷、竊盜紀錄，平時未有固定工作，2022年4月還曾在賣場竊取男用飛機杯、嬰兒油及安全褲，遭逮捕後被法院判刑10個月。

2022年9月，潘在路上看到1名年輕女子，暗中尾隨她前往某宿舍，再悄悄闖入，最後在廚房將被害人推倒，亂摸對方私密部位意圖不軌，但被害人驚恐大叫，潘擔心事跡敗露倉惶逃走。

警方到場勘驗時，發現1個沾滿男性體液的情趣用品跳蛋，經比對後鎖定潘男，事後將他循線逮捕，因被害人指證及相關物證，潘坦承控因制不了性慾才會犯案。

起訴指出，被害人因遭推倒、侵犯，手臂、小腿均有多處瘀青及擦傷，潘為一己私慾對被害人進行暴力侵犯，手段惡劣，另據相關物證，認定潘涉犯加重強制性交未遂及傷害罪，依法起訴並建請法院重從論處。