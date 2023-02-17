綽號阿邦師的精品達人的李正邦因盜用、重製精品Louis Vuitton的著作照片，藉此出版「LV防偽鑑定書」，連書本顏色都與正版LV雷同，遭到LV集團提告違反著作權，民事部分李男遭判賠償908萬定讞；刑事部分李男因口腔癌病逝，高雄地院裁定不受理。

阿邦師在精品直播界頗有名氣，更曾上過節目擔任顧問，有二手精品達人的稱號。不過阿邦師遭到LV集團提告，指出阿邦師出版的LV防偽鑑定書、求真與防偽─國際精品系列鑑定─路易威登系列鑑定書內有未經LV未授權的攝影著作。

但阿邦師不只出書妨害LV的著作權，他更在精品拍賣會的宣傳海報上用到LV的攝影圖，也在奢侈品鑑定師的課程教材上，盜用設影圖；且在桃園的尊爵店鐵門，彩繪了LV包包的圖像，吸引顧客。

LV集團認為阿邦師未經同意擅自使用以上照片及圖像已經侵權，所以提告求償3000多萬元；但李正邦當時辯駁，集團公司分層管理，他從未指使員工擅自使用LV圖片；且LV店內的布置、包包，任何人都可以拍攝，並未盜用著作，而書籍是為了幫助民眾如何防偽，對LV反而有益，不算侵害。

智慧財產及商業法院一審認為，阿邦師未經合法授權，就在書籍、海報、教材使用LV的攝影圖片，並在店外鐵門上彩繪LV包包，已侵害LV的著作財產權；而書籍及宣傳小卡中使用LV商標，也侵害商標權，應負侵權損害賠償責任，所以判賠908萬元，二審、最高法院的三審都維持原判，全案確定。

但當時阿邦時也因販賣假貨遭到判刑，判刑前就因口腔癌遭到獄方拒絕收監，當時還是口腔癌0期的他原本已安排手術治療，沒想到最後還是入監服刑，當時母親出面指控因錯過開刀時間，阿邦師的病情直轉即下，馬上就從0期變到末期，沒想到最後也因此過世。

阿邦師此案的刑事部分也因為口腔癌逝世，裁定公訴不受理。