邱鋒澤於去年底發行第五張專輯《DEEP AWAKENING見過深淵的人》，並將於2月25日在北流舉辦個人首場大型演唱會， 開唱倒數一週，對於演唱會嘉賓邱鋒澤決定不藏了，今大方公開就是好友陳零九，也是2人繼「第四象限」演唱會後再度合體登上北流，讓「電燈泡」（2人粉絲名）相當興奮。

本月14日情人節之際，邱鋒澤與陳零九聯手釋出歌曲〈水火相容〉MV作為情人節禮物送給歌迷，也為2人下週演唱會合作埋下伏筆！這首歌不僅是歌迷們在2021年九澤CP發行專輯《第四象限》後最希望可以影像化的，歌詞的意境更完美刻畫了兩人深厚的友誼，也象徵2人一起奮鬥、惺惺相惜的歷程，因此在嘉賓消息公開後，也讓期待可以再看到兩人合體的歌迷都相當感動。

邱鋒澤分享，不論是五堅情或是九澤CP裡面，大家個人魅力都很強烈，在團體的作品中必須把大家的想法都放進去，變成獨一無二的組合。然而這次回到自己的演唱會上，是希望帶大家心無旁騖地走入他的內心世界。再加上這次演出裡面曲風非常多元，有抒情、舞曲也有黑暗搖滾等元素，邱鋒澤提醒「鋒蜜」們觀看這場演唱會將會是一場考驗，因為整場看下來的「情緒波動」不小。