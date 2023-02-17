新冠肺炎疫情後，產業重啟，讓台灣勞動市場缺工問題再浮上檯面。國民黨主席朱立倫今天表示，後疫情時代內需復甦，但台灣缺工、缺才，景氣還出現最糟糕的藍燈，更面臨缺水、缺電困境，導致台灣整體經濟呈現一種惡性循環景象。

國民黨智庫金針對台灣缺工、缺才問題舉辦記者會。朱立倫指出，每年從國外來台工作的專業人僅4萬人，但台灣疫情前每年有近74萬人到海外工作，光少這70萬人差別，就凸顯產業、服務業人才缺口危機。

朱立倫說，台灣的缺工、缺才嚴重，看民眾入住飯店時，要等上2、3個小時，飯店總經理也要幫忙鋪床就知道；台灣當前面臨整體經濟環境、服務業轉型與少子化問題，政府要下定決心改善，避免人才不斷流失，也吸引國外人才到台灣。

朱立倫指出，當民眾收入變少、物價因通膨變高時，政府卻推出買房每年3萬塊補貼措施，拿買不起房的人繳的稅，去幫買的起房的人，政策並不務實。

國民黨智庫執行長柯志恩認為，台灣整體大環境差、低薪、兩岸關係不穩等，都是缺工、缺才、人才外流原因，但政府只是不斷用補助解決問題，成效不佳。

柯志恩舉例，以觀光業缺工補貼薪資辦法來說，2022年底就有為期3個月的「觀光既周邊產業缺工專業協助計畫」，但專案屆滿後，發現僅成功媒合271名勞工，補貼結束也恐出現員工被裁或跳槽問題。

柯志恩也提到，我國50歲以上人口勞動參與率偏低，特別是女性；教育也未落實「學用合一」，大學教師知識更新速度趕不上產業界。

柯志恩認為，台灣移工人數有70萬人，符合申請「移工留才永久方案」資格移工有20.8萬人，但至去年底僅5％申請，獲准者約0.1％；移工多從事國人投入意願較低的3K產業，但蔡政府現有缺工對策，所增加的就業數僅是杯水車薪。

人力銀行總經理林奇葳分析，台灣缺工、缺才，是因有少子化、青年就業意向轉變、國際大廠挖角、其他產業競爭等要素，部分企業建立「雇主品牌」，改善硬體環境，強化招募誘因應對。