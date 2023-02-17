大陸《揚子晚報》17日報導，2021年5月大陸全國二級建造師執業資格考試開考前夕，發生相關試題在網上兜售，幾經轉手，層層分包，最後有的考生只需花費200元（人民幣，下同）便可共用試題及答案事件。驚動大陸住建部和公安部，經偵查發現，這起組織考試作弊案涉及9省16市。江蘇省宿遷市宿城區檢察院起訴，法院審理後判處相關人員拘役6個月至有期徒刑6年不等刑罰，併科罰金。

2021年5月28日晚，考試的前一天，「海濤」（文中人員均為化名）拿出手機習慣性地掃了一眼備考群，發覺群裡多了些消息。這是一個二級建造師執業資格考試備考群，群內大多是考生，其次是培訓機構的老師。海濤看到，有人聲稱自己發在群裡的題目是明天的部分試題，只要200元就能幫考生順利通過考試。

群裡所謂的試題並不完整，題目和答案以關鍵字的形式呈現，似乎是專門編輯讓考生更容易記住。海濤雖對試題抱有懷疑，但還是記下了幾道試題。第二天第一門考試時，海濤一眼就認出試卷上的題目與備考群中發佈的題目一模一樣，群裡發的果然是真題。

答完考卷，海濤衝出考場，打開手機，備考群裡炸開了鍋。海濤聯繫發題人，付款200元後，對方發來第二門考試的考題與答案，告知其第三門考試的答案將在第三門考試當天發送到海濤手機上。對方沒有食言，下午的考題全部被押中。同年5月30日凌晨，海濤也收到了第三門考試的考題與答案。

據指出，考試前，一名外號叫「二師兄」的人聯繫到阿浩。「我知道你是二級建造師執業資格考試考點負責人，有機會接觸到試題，三門45萬元，你把試題拍下來就算完成任務，賺不賺？」「二師兄」說明來意。

阿浩是西安某大學的一名幹事，45萬元讓他頗為心動。阿浩也清楚這錢不好賺，二級建造師執業資格考試是大陸國家級考試，試題屬於國家機密，開考前試卷是密封狀態，拆開密封袋偷拍試卷是要坐牢的。

「二師兄」表示不難解決：他將提供專用拆封工具，很難看出破綻。阿浩決定博一把。5月15日，「二師兄」駕車到西安與阿浩碰面，將用於偷取試卷的工具交給阿浩，阿浩將工具藏匿在宿舍內。

考試前一天，大陸2021年度全國二級建造師執業資格考試試卷運抵西安該大學考點保密室。阿浩藉機來到保密室，將試卷裝入黑色布袋後迅速離去。為了隱瞞犯罪行為，阿浩故意延後了保密室監控開啟的時間。

回到宿舍後，阿浩用手機將三套考卷全部拍下來後，用「二師兄」提供的工具將試卷袋重新封好，後返回保密室將試卷放回。20分鐘後，「二師兄」來到校門口，看過試題後，「二師兄」扔給阿浩一個裝滿45萬元現金的雙肩包。

「方方」從事資質考試培訓工作，他向女友張婷透露培訓班火爆的原因：正常培訓只是幌子，賺錢靠的是組織作弊。方方告訴女友，已花大價錢搞到考試試題，需要找一個信得過的人監督槍手和考生防止洩題。

「別讓他們拍試卷，等槍手把答案做出來後，你把答案傳給考生就行。」糊塗的張婷接下了活計。

考試當天，作弊行動被畫分為多個組別：答題、編輯、投遞……為更好完成任務，張婷還讓姊姊一起幫忙。最終，作弊考生均順利「過關」。

因為身形肥胖，組織考試作弊圈子裡都戲稱大江為「二師兄」。事實上，他因晚期腎癌而造成全身水腫。

因看過有人因濫賣考卷答案入獄，大江堅守「底線」。一是控制下線數量，二是挑選不濫售、守規矩的合作夥伴。因此，他是圈裡的「常青樹」。為了多賺點錢，這次大江不再守「規矩」了，通過郵箱、QQ、微信傳送，一筆筆贓款不斷打進他的帳戶。

與此同時，公安機關網安支隊在網上巡查時發現異常。後大陸住建部向公安部報案，公安部掛牌督辦。經過細緻偵查，一起橫跨9省16市的特大考試作弊案被破獲。

很快，公安機關將案件移送至宿城區檢察院審查起訴，檢察官經審查，以非法獲取國家祕密罪，非法出售、提供試題、答案罪，組織考試作弊罪對阿浩、大江、方方等27人提起公訴，並結合案件事實、情節及相關人員認罪認罰情況依法提出量刑建議。日前，法院審理後判處相關人員拘役6個月至有期徒刑6年不等的刑罰，並處以罰金。

承辦檢察官稱，大陸《刑法》規定，在國家考試中組織考試作弊，非法出售、提供試題答案，代替考試等行為應負刑事責任。大陸《國家教育考試違規處理辦法》規定，通過作弊參加考試的考生，其所報名參加考試的各階段、各科成績無效，並將計入國家教育考試誠信檔案。