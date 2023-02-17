截至17日上午收盤，上證指數跌0.16％報3,243.82點，成交值人民幣（下同）2,085.95億元。深證成指收跌0.86％報11,804.62點，成交值3,393.47億元。
ChatGPT概念股17日早盤普遍低迷，神州數碼跌6.99％，鴻博股份跌6.36％，彩訊股份跌7.73％，夢網科技跌6.79％，三六零跌6.09％。另一方面，醫藥族群普漲，健之佳與藥易購漲逾7％，一心堂漲近7％。
大陸A股滬深兩市17日早盤收跌，上證指數上午多處於上漲區間，收盤前轉跌。深證成指早盤低迷，收盤前跌幅再擴大。近日在股市掀起波瀾的ChatGPT概念股繼16日重跌後，17日早盤續跌，多檔標的表現低迷。
截至17日上午收盤，上證指數跌0.16％報3,243.82點，成交值人民幣（下同）2,085.95億元。深證成指收跌0.86％報11,804.62點，成交值3,393.47億元。
ChatGPT概念股17日早盤普遍低迷，神州數碼跌6.99％，鴻博股份跌6.36％，彩訊股份跌7.73％，夢網科技跌6.79％，三六零跌6.09％。另一方面，醫藥族群普漲，健之佳與藥易購漲逾7％，一心堂漲近7％。
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