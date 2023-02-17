截至17日上午收盤，上證指數跌0.16％報3,243.82點，成交值人民幣（下同）2,085.95億元。深證成指收跌0.86％報11,804.62點，成交值3,393.47億元。

ChatGPT概念股17日早盤普遍低迷，神州數碼跌6.99％，鴻博股份跌6.36％，彩訊股份跌7.73％，夢網科技跌6.79％，三六零跌6.09％。另一方面，醫藥族群普漲，健之佳與藥易購漲逾7％，一心堂漲近7％。

ChatGPT光環消散 拖累陸股
A股震盪調整 ChatGPT概念股再掀漲停潮
操盤心法－大盤震盪 ChatGPT概念股仍是主流
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