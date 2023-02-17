下周二是農曆2月初二，民俗上有些禁忌要注意！命理師、塔羅牌老師小孟提醒，當天有9項禁忌，其中千萬不能說「關門」2字，當心可能衰到爆。小孟老師也教大家，一個小動作，財氣就能一飛沖天！

小孟老師在臉書發文講古，民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉帝得知勃然大怒，讓海龍王三年不可以下大雨。後來龍王心憫民間，趁玉帝不在時降了一場大雷雨。玉帝得知之後將龍王趕出天庭，將龍王困壓在山下，百姓得知此事為了感謝龍王降雨，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉皇大帝，玉帝在農曆二月初二將龍王解封，於是民間感恩龍王被釋放就有了「二月二，龍抬頭」之說。

小孟老師列出「二月二」的習俗：

●剃龍頭

農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新「剃喜頭」之說，也象徵用龍抬頭吉時剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日剃頭，能剃出好運，辭舊佈新迎財水。

●吃豬頭肉

龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的意涵，吃豬頭肉能一發驚人。

●吃麵條

麵條一根一根很像龍鬚，因此龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。

●吃水餃

水餃包起來後很像耳朵，因此龍抬頭日吃水餃，被人稱作是吃龍耳，能耳聽八方招來八方貴人。

●吃米飯

米飯一粒一粒，代表種子也象徵龍子，龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。

●吃春餅

春餅一片一片，很像龍的麟，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後能有強大磁場護體，讓身體強健保安康。

至於「二月二」的禁忌則不少：

●不宜敲水龍頭

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

●不宜喝粥

因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

●忌洗衣

龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮影響磁場。

●不宜動刀與針線

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕搓到龍的眼睛。

●不宜磨食材

龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

●忌說「關門」

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。

●女子結婚後，忌在娘家過二月二

龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。

●忌吃龍蝦

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

●屬龍者不宜洗頭

屬龍為飛龍在天，因此當天屬龍者洗頭，龍頭會傷到，建議隔天再洗。

小孟老師也提供開運旺財方式，在2月21日當天「引龍水」，大家可以在早上7時至中午11時開自家或公司水龍頭，用一個杯子裝水，水裡放88元硬幣，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，完成後放門打開45度角處，放22日再沖掉，財氣就能一飛沖天。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！