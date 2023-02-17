美國不斷打擊中國科技業，相關效應正發酵，日本軟銀集團旗下英國晶片科技公司安謀在中國的合資企業「安謀中國」，日前爆出裁員90至95名員工，《路透》進一步披露，安謀中國去年獲利暴跌超過90％。

報導指出，安謀中國2022年初步財報顯示，淨利從2021年7920萬美元（約新台幣24.2億）減少至去年320萬美元（約新台幣9800億）、驟降逾90%。因業務前景充滿挑戰，加上2022年匯損達3700萬美元（約新台幣11.3億），導致獲利大幅下滑。

此外，安謀中國本月11日傳出裁撤90至95名員工，占整個部門總人數14%，包括研發工程師。由於

美國、荷蘭、日本近期已打算攜手限制晶片製造設備輸往中國，公司客戶擔心無法獲得安謀技術等衝擊，使安謀中國業務前景充滿挑戰。

受美國禁令影響，近幾年中國企業包括華為及阿里巴巴等，已被禁止使用部分安謀科技。英國《金融時報》先前報導，中國為提升晶片實力與加強自主研發，已號召國內多家科技業與中科院等研究單位，成立北京開源晶片研究院，藉此降低對安謀的依賴。