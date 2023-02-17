陸委會核准上海市台辦副主任李驍東等6人，明（18）日將來台北展開為期3日的參訪行程，除觀賞台灣燈會，也會拜會台北市長蔣萬安。民進黨台北市議員何孟樺批，台北市府對訪團行程保密到家，根本是「此地無銀三百兩」，難道是大陸有所施壓？國民黨台北市議員李彥秀則說，綠營側翼虎視耽耽，但蔣萬安本來就應該接見訪問團，才是首都市長該有的格局。

何孟樺質疑，上海市台辦來訪，蔣市府把行程當作最高機密不肯公開，她索要詳細行程，也被「內部還在討論、尚未定案」的爛藉口回絕，但這次上海台辦來訪的所有行程都必須要事先報准陸委會，現在北市府還在討論行程，難道來得及報准嗎？根本就是唬爛。

何孟樺說，難道是陸方施壓不准公布行程？而市府對訪團行程保密到家，不只對資訊公開毫無幫助，更會讓人質疑市府在偷偷摸摸幹什麼，有損政府威信。先前市府就承諾，上海訪團來台「不會談政治」，而且陸委會也建議北市府應公開透明、向外界說明，那市府到底在怕什麼？為何不敢公開行程？

何孟樺提及，前朝柯文哲市府宴請陸企，同樣不肯公開，難道這次蔣萬安要重蹈覆徹，特別照顧對岸訪團、厚此薄彼？呼籲蔣市府儘速公開訪團行程資訊，讓大家審視，不要「防民如防賊」，根本是此地無銀三百兩。

李彥秀則表示，蔣萬安是否接待上海訪問團，受到矚目，綠營媒體、綠營名嘴、綠營側翼也虎視耽耽，但這本是蔣萬安應該要做的事。

李彥秀強調，無論郝龍斌或柯文哲任內，台北都與上海建立很好的互動與情誼，而2010年上海世博會，台北市更設置「台北館」參展，如今北市府作為東道主，蔣萬安本應接見上海市訪問團。

李彥秀反問，蔡英文總統既然敢放行上海訪問團，「請給我一個蔣萬安不能善盡地主之誼的理由？」她認為，心中有價值、態度有尊重、行事有節度，才是作為首都市長該有的格局。

蔣萬安上海訪問團李彥秀何孟樺台北市