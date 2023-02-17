剛突破職業生涯1萬分的七六人超級中鋒恩比德（Joel Embiid），本季仍有生涯新高的場均33.1分的完美演出，不過他最近幾周一直在對抗左腳痠痛的傷勢，至今仍處在一個不健康的狀態，恩比德受訪時也透露自己不一定會參加本周舉行的全明星賽。

本屆東區明星賽前場陣容的票選上，恩比德不敵公鹿「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾提克塔圖（Jayson Tatum）及被籃網交易至太陽的杜蘭特（Kevin Durant），無緣進入先發5人名單，當時恩比德就不滿表示自己一直不被尊重，最終杜蘭特因傷勢未癒缺席明星賽，由恩比德頂替先發。

恩比德表示自己同樣傷勢纏身，尚未決定是否參與明星賽，「過去一個月我一直無法保持健康，我希望在不缺席比賽的情況下參加明星賽，但我覺得我已經到了需要遵從醫生指示的地步，我被告知應該要休息2個星期，再看看接下來的幾天情況如何。」

「我專注於贏下總冠軍，如果這次的休息能幫助我在下半季恢復健康，那就是我要做的。」恩比德提到為下半季和季後賽做好準備，才是目前自己的首要目標。若恩比德確定缺席全明星賽，布朗生（Jalen Brunson）、吉米巴特勒（Jimmy Butler）及隊友哈登（James Harden）有機會取代他。