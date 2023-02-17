雲林縣麥寮鄉因台塑六輕設廠帶動地方發展，人口不斷增加，1991年設廠前人口數約3萬人，目前已達4萬9394人，是雲林縣人口數第3的鄉鎮，近幾年麥寮鄉每年新生兒約500名，生育情況不錯，為加速突破5萬人口，公所著手規畫第1個公共托嬰中心，近日將正式啟用，讓育兒更輕鬆，藉此鼓勵大家多生育。

根據麥寮戶政事務所統計資料，去年1月麥寮鄉人口為4萬8726人，同年9月突破4萬9000人來到4萬9039人，今年1月人口數為4萬9394人，1年時間增加313人。麥寮鄉公所認為托嬰服務是新手父母最重視的育兒問題，在雲林縣政府協助下規畫公共托嬰中心。

麥寮鄉長蔡長昆表示，去年2、3、4月人口曾出現負成長情況，分別減少39、3、11人，主要是遷出人口比遷入多，還好5月就恢復正成長，近9個月鄉內人口穩定成長，為增加遷入與出生人口，公所將持續推出各種社會福利，同時加強地方建設，打造麥寮鄉成為最受歡迎的宜居城市。

麥寮鄉民代表吳明宜說，麥寮鄉是雲林最年輕化的鄉鎮，年輕人口很多，第1個公共托嬰中心設於崙後村活動中心2樓，將於近日正式啟用，可提供完善的育兒服務，未來鄉公所與代表會將規畫第2、3公托中心，讓更多父母沒有後顧之憂。

縣府社會處處長林文志提到，廣設公共托嬰中心減輕父母們的負擔，是縣長張麗善主要政策之一，雲林人口數不斷減少，希望藉由育兒服務、生育獎勵等措施，改善出生人口低於死亡人口的「生不如死」情況。