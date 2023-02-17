高雄市立美術館KSPACE高雄實驗場鼓勵藝術創作者以高雄為創作靈感的發表，並更加擴大當代藝術的創作領域，除視覺藝術外，也涵納行為表演、事件、設計等跨藝術類型；在2/18日登場展出《完成的未完成—周尹庠的服裝創作個展》呈現藝術家周尹庠對於「流行／時尚」的理解，並且以「服裝」作為媒材展現其在藝術創作中的多元表現手法，演繹周尹庠在服裝設計上的見解與反思。

《完成的未完成》呈現藝術家周尹庠對於「流行／時尚」的理解(高雄市文化局提供)

高美館館長李玉玲表示，作為藝術家的周尹庠多年來除了持續以個展發表作品，也多次在兒童美術館主題展中展出創作，很高興能在KSPACE推出周尹庠的服裝創作個展，讓大家對於服裝的「衣」戀能夠延續。

周尹庠將自己的面孔作為「服裝」與「設計」的雙重隱喻，用在展覽《完成的未完成》主視覺呈現上，畫面中腦洞大開的構造意象則是技術團隊以AI形成，暗喻著科技令人嚮往也讓人陷入焦慮的面貌。除了以織品布料創作的概念服裝作品，也發表了一系列20件最新的影像作品，正如系列名稱「虛構的真實」所暗示，此系列作品帶著反諷的意味，每件影像作品看起來都是一幅芭比娃娃情境玩具盒的照片，畫面中只有芭比的服裝是以真正布料製作，其他情境背景都是數位化素材，再以電腦製作合成，事實上連芭比娃娃的臉也被他置換成自己的臉孔。

腦洞大開的構造意象則是技術團隊以AI形成，暗喻著科技令人嚮往也讓人陷入焦慮的面貌(高雄市文化局提供)

服裝設計科班出身的周尹庠，現任實踐大學時尚設計學系助理教授，多年來投入於時尚設計人才培育以及台灣時尚產業觀察研究，他戲稱自己是兼具設計思維的「偽藝術家」，在服裝設計思維下發展「服裝」的多向度思考。透過創作，將既有的「服裝」觀念作跨領域的延伸，試圖脫離「服裝」領域的傳統思維，重新構築對於服裝概念及樣貌的多重可能性。周尹庠並致力於讓穿著者本身的意識以及許多服裝設計師的想法及創意，能夠與文化、社會發展形成更緊密的連結，期避免過多「快時尚」的商業訊息成為時尚潮流的單一向度，也提供參觀民眾對於「服裝」與「身體」多角度的閱讀方向，以及進而發展擴延的自主性。

周尹庠脫離「服裝」領域的傳統思維，重新構築對於服裝概念及樣貌的多重可能性。(高雄市文化局提供)

高美館徵件計畫持續開放報名中，即日起至5月1日止，歡迎設籍高雄、出生高雄、於高雄市居住一年以上，或以高雄為創作發想的藝術家們踴躍參與投件。更多展覽徵件資訊請至高美館網站（https://bit.ly/3tHw9Bd）查詢。