台中市某食品工廠倒閉，50歲黃姓老闆為還債加入詐欺集團當車手，21歲「少年董」跟進，2人日薪共7500元，今年1月份黃姓父子計提領154筆，金額達390萬餘元，落網稱「還不夠還債」，據傳，黃父因前幾年工廠經營不善倒閉，欠下高額債務，與兒鋌而走險當車手還債，2人落網後警依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，黃姓父親因經營食品工廠不善，前幾年宣告倒閉，並欠下高額債務，到處籌錢還債，經詐欺集團介紹，加入車手集團，還拉兒子一起加入提領車手，兒子孝順為幫父親還債一起跟進，警方於今年農曆除夕前逮捕2人，警責備父親給兒子做了最壞榜樣。

警方指出，黃姓父子在詐團擔任車手是以「日薪」為酬勞，分別每天日領5000元、2500元，今年1月份整月提領154筆，金額達390萬餘元，2人月薪僅22萬5000元，與市面上常見車手拿提領金額的百分之1抽佣金方式不太同。

警方發現，黃姓父子對台中市區可以提領金錢的地點非常熟悉，2人犯案使用汽車及機車輪替，做為掩飾領錢犯行，企圖躲避警方追緝，將ATM提領的現金交給上游收水，警方發現過年前車手提領次數大增，透過調閱監視器影像追查，鎖定黃姓父子檔身分並查緝到案。

警方統計，台中市政府警察局今年迄今，查獲詐欺集團計62團，車手及取簿手440人；呼籲切勿貪圖一時利益當車手，「只要你敢領，一定抓到你」，警方必追緝到案，奉勸賺取有限佣金，事後卻面對無盡的民、刑事責任，得不償失。