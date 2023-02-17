台中市警局第三分局1名員警13日執行一項任務，護送83歲張姓失智老翁返家，未料，載至目的地時隔壁鄰居卻一臉驚恐大喊說，老翁不是不久前被葬儀社載走，怎麼回來了？員警聽聞嚇得冒冷汗，「死而復生」的事情竟然發生？為確認不是遇到阿飄，警追究，原來老翁被誤認是另名往生者，真的讓現場人嚇好大一跳。

警方回想當時，立德派出所巡佐張永典、警員黃繼興當天，接獲正在處理交通事故的同仁轉報，東區某路口有迷路的長輩需要協助，趕抵見83歲張姓老翁稱自己搭火車返回台中後，不知該如何返家，語意不清。

警方指出，2名員警很有耐心慢慢聽出老翁的姓名及生日才確認身分，判斷老翁疑有失智情形，2員警見路途不遠，便熱心將張姓老翁送抵北區住家，同時也陪同他向附近鄰居確認是否真的住在該處。

沒想到鄰居見到張姓老翁出現，竟神色大變，不敢說話，卻猛點頭，有人將其中1名員警拉到一旁小聲抖聲問：「他上禮拜才被葬儀社載走，怎麼回來了？」，員警險嚇出聲，額部直冒冷汗。

但警方仍須查明真相，進一步了解，原來不久前同棟住戶有長輩辭世，附近鄰居沒探究竟，將許久不見的張姓老翁誤認為已過世，才會發生這場「死而復生」的大烏龍。而張翁兒子得知父親迷路被員警護送返家，相當感謝。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，或在身上物品標示可供聯繫的資訊，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返回家人身邊。