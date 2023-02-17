越南失聯移工將升格人父，決定到案重新面對新人生。(移民署提供)

越南籍失聯移工阿強即將升格人父，為讓女友及孩子有個完整家庭，移民署南區事務大隊屏東縣服務站協助讓他繳交最低逾期罰鍰2000元，不僅減輕小孩出生後的經濟負擔，免管制措施也讓他未來能再來臺探視孩子。

日前阿強透過友人電話諮詢，表示他和小翠的孩子即將出生，為能給小孩一個完整的家，希望等女友生產完後就在越南辦理結婚；但礙於自己是失聯移工，高額罰鍰和管制措施讓兩人憂心不已。

屏東服務站人員知悉後隨即解釋，為協助因疫情而滯留在臺灣的逾期外來人口盡速返國，鼓勵他們出面自行到案，專案期間自行到案者「從寬論處」，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2000元，且不管制禁止入國期間等措施。

當天下午阿強便由小翠陪同到服務站辦理自行到案，看到阿強完成自行到案手續，小翠擔憂的心情終於放鬆下來。小翠說，專案省下的錢不僅能多買幾罐奶粉，未來兩人結婚後，阿強也能依規定再申請來臺，感謝移民署的專案讓她終於能安心待產。

阿強透露，當初受到同鄉慫恿而逃逸，失聯期間因為害怕被抓只能四處躲藏，沒想到在臺灣不僅遇到真愛，因女友為高齡產婦，醫生囑咐要好好休息、定時產檢，但他失聯移工身分，每次只能讓女友獨自前往醫院，無法陪伴讓他深感自責。

希望未來能和孩子手牽手一起散步，不願再過躲藏的生活，他以自身經歷呼籲同鄉，千萬不要逃逸、逾期，也不要有僥倖心理，以免被查獲而追悔莫及。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，目前入出國及移民法部分條文修正草案已送立法院審查，將逾期罰鍰加重為新臺幣3萬元至15萬元，且禁止入國期間最高也將改至10年，希望在臺逾期的外來人口把握機會，盡速於專案期間內至移民署自行到案。