急診科醫師魏智偉分享，一位男患者回家找兒子的水壺，意外踩到玩具積木，突如其來的疼痛讓他忍不住跳起來，沒想到下秒卻踩到玩具車，往後滑倒，導致腰椎用力撞到茶几的角，讓他當場痛到倒地不起，誇張情節引起討論，送醫發現尾椎骨折，但情況不算太嚴重，休養一陣子就能恢復。

魏智偉在節目《醫師好辣》上分享，一對夫妻周末都會帶孩子去家裡附近的公園玩耍，突然發現孩子的水壺忘了帶，爸爸自告奮勇回家去拿，結果就沒有再回公園了，這樣的行為徹底激怒人妻，因為她以為老公假藉著回家拿水的名義，實際上則是偷偷窩在家裡面偷懶。

魏智偉表示，人妻回家發現老公倒在地上，仔細詢問才知，原來老公尋找水壺的過程中意外踩到孩子亂放的玩具積木，腳底板瞬間的疼痛，讓他反射性地往後跳，沒想到卻因此踩到一輛小汽車玩具，往後滑倒的過程中，腰部用力的撞到茶几的角，巨大的疼痛讓他倒在地上、動彈不得。

魏智偉指出，送醫才知道是腰椎骨折了，疑似是撞到茶几的力道太大，導致腰椎的骨頭裂掉，所幸人夫的骨折不算太嚴重，並不需要開刀治療，只要在家裡面好好休養一段時間就會慢慢恢復。