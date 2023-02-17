彰化縣長王惠美17日到社頭鄉崙雅國小，關心學校中央廚房餐點供應情形，確保學校營養午餐所需雞蛋供應無虞。（吳敏菁攝）

崙雅國小中央廚房供餐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

崙雅國小中央廚房供餐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

崙雅國小中央廚房供餐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

蛋價飆漲，全台還陷入蛋荒危機，彰化縣長王惠美17日到社頭鄉崙雅國小，關心學校中央廚房餐點供應情形，確保學校營養午餐所需雞蛋供應無虞，強調一定會讓學生每人每週可以吃到1至2次的蛋料理，平均1.5顆蛋。並未雨綢繆，若蛋價持續上漲，縣府會協助籌措經費。

彰化縣有10間國小有中央廚房，社頭崙雅國小中央廚房除供應該校餐點外，更提供橋頭國小、舊社國小、永興國小、田中國小、新民國小、三潭國小、內安國小及明禮國小等共計9校2860位學童。縣長王惠美今天前往視察，目前供蛋正常。

彰化縣長王惠美表示過去學校營養午餐分為自辦午餐提供3菜1湯及外訂午餐4菜1湯。在111學年度，縣府為了讓自辦午餐能享用到4菜1湯，補助1.27億元，營養午餐總經費約8.5億元，更補助4200萬元充實學校午餐廚房設備設施，讓國中小學童都能夠享用豐富的4菜1湯餐點。

近來禽流感連環爆，蛋價也居高不下，再度出現蛋荒危機，縣府教育處表示，１顆蛋約有65克，含75大卡、7克蛋白質、豐富的卵磷脂、維生素A、D、E、K、B2、B6、鐵及其他特殊的物質。 並且雞蛋含的蛋白質在人體內的消化吸收率很高，是完整營養的食物代表，有助長長中的孩子，營養加分，縣府特別承諾一定要成長中的孩子攝取完整的影響。

王惠美強調，未來如果蛋價持續上漲，如有必要，縣府也會協助籌措經費，讓孩子們都能吃到雞蛋。並責成各局處，針對學校營養午餐如有雞蛋需求，應積極協調並儘速優先提供，以確保供應無虞，滿足學童的營養需求。

今天崙雅國小中央廚房所提供4菜1湯餐點，菜色包含海苔香鬆飯、咖哩杏福豬、肉片炒高麗菜、日式蒸蛋、有機荷葉白菜，鮮蔬菇菇湯，學童都吃得津津有味。